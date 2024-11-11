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Рубен Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, с чего начнёт работу в английской команде.

«Я знаю, как будет играть «Манчестер Юнайтед» при мне на старте, ведь начинать нужно с хорошо знакомой структуры. Затем ты адаптируешься к игрокам, которые есть в команде, к ситуации с травмами, к игре отдельных исполнителей в атаке и обороне. Я узнаю всё это в ближайшие несколько недель. У нас не так много времени на тренировки, поэтому я должен показать то, что знаю лучше всего», – приводит слова Аморима The Athletic.

Напомним, дебют Аморима в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» состоится 24 ноября в игре с «Ипсвич Таун».

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