Главный тренер «Реала Сосьедад» отреагировал на победу в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал победу своей команды в матче испанской Примеры с «Барселоной» (1:0).

«Мне очень понравилось, как бились игроки. Учитывая содержание матча, я был бы горд при любом результате, но мы хотели победить. Сегодня наши игроки и болельщики покидают стадион довольными. Эпизод с отменённым голом «Барселоны»? Я не видел повтора, но соперник заслужил поражение. Мы были лучше, если учесть картину матча. Это абсолютно заслуженная и справедливая победа», – приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

После 13 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 18 очков.

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