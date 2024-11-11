Новосельцев ответил на вопрос, когда Карпин покинет «Ростов»

Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев ответил на вопрос, когда Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Я думаю, что работа Валерия Георгиевича в «Ростове» очень целостная. То, что от него требует руководство клуба, он выполняет. Поэтому когда Карпину самому надоест работать в донской команде, тогда их пути разойдутся», — сказал Новосельцев «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. За последние восемь матчей в РПЛ команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и три раза сыграла вничью.

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