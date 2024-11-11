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Новосельцев ответил на вопрос, когда Карпин покинет «Ростов»

Новосельцев ответил на вопрос, когда Карпин покинет «Ростов»
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Бывший футболист сборной России Иван Новосельцев ответил на вопрос, когда Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Я думаю, что работа Валерия Георгиевича в «Ростове» очень целостная. То, что от него требует руководство клуба, он выполняет. Поэтому когда Карпину самому надоест работать в донской команде, тогда их пути разойдутся», — сказал Новосельцев «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. За последние восемь матчей в РПЛ команда одержала одну победу, потерпела четыре поражения и три раза сыграла вничью.

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