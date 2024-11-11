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В сборной России отреагировали на победу Миранчука с «Атлантой» в матче с «Интер Майами»

В сборной России отреагировали на победу Миранчука с «Атлантой» в матче с «Интер Майами»
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Пресс-служба сборной России прокомментировала победу «Атланты» с полузащитником Алексеем Миранчуком в матче 1/8 финала плей-офф МЛС с «Интер Майами» (3:2).

США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17'     1:1 Тьяре – 19'     1:2 Тьяре – 21'     2:2 Месси – 65'     2:3 Слиш – 76'    

«Волшебная ночь для Миранчука», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале национальной команды.

В следующем раунде «Атланта» сыграет с «Орландо Сити». Игра в американской Атланте пройдёт 24 ноября.

Напомним, в противостоянии между «Атлантой» и «Интер Майами» в первой игре победу одержали «цапли» (2:1). Ответный матч остался за «Атлантой» (2:1).

29-летний российский футболист Алексей Миранчук выступает в составе «Атланты» с минувшего лета. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»:

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