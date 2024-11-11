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Карраскаль: в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от золота, но оно ускользнуло от нас

Карраскаль: в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от золота, но оно ускользнуло от нас
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о старте сезона-2024/2025.

«Ого, не знал, что у команды лучший старт сезона с 1995 года! Каждый из нас делает хорошую работу. Ко всем матчам подходим очень собранно. В прошлом сезоне мы были в шаге от золота, но оно ускользнуло от нас. Есть надежда, что в этом чемпионате продолжим борьбу», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам 15 игр московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с «Факелом» 24 ноября.

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