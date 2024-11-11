Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль: с уважением отношусь к ЦСКА, у меня возникла привязанность к клубу

Карраскаль: с уважением отношусь к ЦСКА, у меня возникла привязанность к клубу
Комментарии

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА в матче РПЛ, который закончился проигрышем бело-голубых со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Нет, забить Акинфееву не было чем-то особенным. Понятно, что эмоций от гола в таком матче было много. Но у меня успела возникнуть привязанность к болельщикам ЦСКА, персоналу. За время, что я провёл в этом клубе, всё было хорошо. Мой уход был связан с другой вещью, но к болельщикам и команде это отношения не имеет. Я с уважением отношусь к ЦСКА, это должно быть на первом месте в любых отношениях», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Динамо» сейчас располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице МИР РПЛ.

Материалы по теме
Карраскаль заявил о желании последовать примеру Сантоса и получить российский паспорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android