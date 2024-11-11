Карраскаль: с уважением отношусь к ЦСКА, у меня возникла привязанность к клубу

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА в матче РПЛ, который закончился проигрышем бело-голубых со счётом 1:2.

«Нет, забить Акинфееву не было чем-то особенным. Понятно, что эмоций от гола в таком матче было много. Но у меня успела возникнуть привязанность к болельщикам ЦСКА, персоналу. За время, что я провёл в этом клубе, всё было хорошо. Мой уход был связан с другой вещью, но к болельщикам и команде это отношения не имеет. Я с уважением отношусь к ЦСКА, это должно быть на первом месте в любых отношениях», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Динамо» сейчас располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице МИР РПЛ.