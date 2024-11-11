Угальде, Батраков и Акинфеев — в сборной 15-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 15-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака», «Ростова» и «Динамо» – по два футболиста. Остальные игроки — из «Локомотива», «Зенита», ЦСКА, «Ахмата», и «Крыльев Советов». Тренером символической сборной мы выбрали Рашида Рахимова.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат»), Максим Осипенко («Ростов»), Роберто Фернандес («Динамо»).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Луис Чавес («Динамо»), Алексей Батраков («Локомотив»), Иван Комаров («Ростов»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Матео Кассьерра («Зенит»).

Главный тренер: Рашид Рахимов («Рубин»).