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Угальде, Батраков и Акинфеев — в сборной 15-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Угальде, Батраков и Акинфеев — в сборной 15-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 15-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака», «Ростова» и «Динамо» – по два футболиста. Остальные игроки — из «Локомотива», «Зенита», ЦСКА, «Ахмата», и «Крыльев Советов». Тренером символической сборной мы выбрали Рашида Рахимова.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Арсен Адамов («Ахмат»), Максим Осипенко («Ростов»), Роберто Фернандес («Динамо»).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Луис Чавес («Динамо»), Алексей Батраков («Локомотив»), Иван Комаров («Ростов»), Игорь Дмитриев («Крылья Советов»).

Нападающие: Манфред Угальде («Спартак»), Матео Кассьерра («Зенит»).

Главный тренер: Рашид Рахимов («Рубин»).

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