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«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» над «Акроном и итог 1-го круга РПЛ

«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» над «Акроном и итог 1-го круга РПЛ
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Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Напомним, встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу москвичей.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Красиво завершили первый круг РПЛ. Дальше начинаем погоню за медалями», — написано в телеграм-канале группировки.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» расположился в таблицу девятым, у клуба 16 очков. Москвичи в следующем туре РПЛ на своём поле примут «Локомотив». Игра состоится 23 ноября.

Победители футбольных турниров-2024

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