«Фратрия» отреагировала на разгромную победу «Спартака» над «Акроном и итог 1-го круга РПЛ

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» в социальных сетях прокомментировала результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Напомним, встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу москвичей.

«Красиво завершили первый круг РПЛ. Дальше начинаем погоню за медалями», — написано в телеграм-канале группировки.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала 28 очков за 15 матчей. «Акрон» расположился в таблицу девятым, у клуба 16 очков. Москвичи в следующем туре РПЛ на своём поле примут «Локомотив». Игра состоится 23 ноября.

Победители футбольных турниров-2024