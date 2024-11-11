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Флик прокомментировал отменённый гол Левандовского в матче с «Реалом Сосьедад»

Флик прокомментировал отменённый гол Левандовского в матче с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на отмену гола нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского в матче 13-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча закончилась поражением каталонцев со счётом 0:1.

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Бекер – 33'    

«Был не наш день. В атаке мы принимали неверные решения. Я не испытывал сильного недовольства к судейству. Я сказал, что это не был офсайд, но они решили иначе. Думаю, что, если бы гол был засчитан, игра могла бы пойти по-другому», — приводит слова Флика AS со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, по итогам 13 игр «Барселона» является лидером в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» расположился на девятой строчке.

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