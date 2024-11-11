Флик прокомментировал отменённый гол Левандовского в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на отмену гола нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского в матче 13-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад». Встреча закончилась поражением каталонцев со счётом 0:1.

«Был не наш день. В атаке мы принимали неверные решения. Я не испытывал сильного недовольства к судейству. Я сказал, что это не был офсайд, но они решили иначе. Думаю, что, если бы гол был засчитан, игра могла бы пойти по-другому», — приводит слова Флика AS со ссылкой на пресс-конференцию после матча.

Напомним, по итогам 13 игр «Барселона» является лидером в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» расположился на девятой строчке.