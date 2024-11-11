Корнеев сравнил игроков «Спартака» Угальде и Бонгонда после матча с «Акроном»

Чемпион СССР и обладатель Кубка УЕФА Игорь Корнеев прокомментировал выбор нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде лучшим игроком матча 15‑го тура МИР РПЛ с «Акроном». Встреча закончилась разгромной победой красно-белых со счётом 4:0.

«Угальде только и забивает, что командам, которые идут в нижней части турнирной таблицы. По мне, Бонгонда был лучшим. Мы видим, насколько человек функционален в последних играх, в этом матче тоже. Он был опасен постоянно. Да, Мартинс сильно отыграл, Барко очень хорош был», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, по итогам 15 игр «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, «Акрон» расположился на девятой строчке.