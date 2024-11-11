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Корнеев сравнил игроков «Спартака» Угальде и Бонгонда после матча с «Акроном»

Корнеев сравнил игроков «Спартака» Угальде и Бонгонда после матча с «Акроном»
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Чемпион СССР и обладатель Кубка УЕФА Игорь Корнеев прокомментировал выбор нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде лучшим игроком матча 15‑го тура МИР РПЛ с «Акроном». Встреча закончилась разгромной победой красно-белых со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Угальде только и забивает, что командам, которые идут в нижней части турнирной таблицы. По мне, Бонгонда был лучшим. Мы видим, насколько человек функционален в последних играх, в этом матче тоже. Он был опасен постоянно. Да, Мартинс сильно отыграл, Барко очень хорош был», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, по итогам 15 игр «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, «Акрон» расположился на девятой строчке.

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