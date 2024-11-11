Легенда «Реала» Серхио Рамос отреагировал на слухи о своём возвращении в клуб

38-летний бывший центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на слухи вокруг своего возможного возвращения в клуб. В частности, испанец оценил комментарий другой легенды клуба, Гути, по этому поводу.

В интервью после матча с «Осасуной»(4:0), в котором мадридцы из-за травмы потеряли Эдера Милитао, Гути заявил буквально следующее: «Я бы рассмотрел вариант с возвращением Серхио Рамоса в „Реал“. Он свободный агент сейчас, его возвращение стоило бы клубу 0 евро», — заявил Гути. Спустя короткое время его слова растиражировали по Сети, а Рамос поставил лайк под данным заявлением испанца на странице одного из спортивных изданий.

Рамос выступал в составе «Реала» с 2005 по 2021 год. За этот период он принял участие в 671 матче во всех турнирах, где отметился 101 голом и 40 результативными передачами. С лета 2024 года испанец находится в статусе свободного агента, так как у него закончился контракт с «Севильей».

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