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«Манчестер Юнайтед» может приобрести одну из главных звёзд атаки «Реала»

«Манчестер Юнайтед» может приобрести одну из главных звёзд атаки «Реала»
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Английский «Манчестер Юнайтед» проявил интерес к вингеру «Реала» Родриго Гоэсу, сообщает испанское издание Diario SPORT.

Источник сообщает, что бразильский крайний нападающий может стать одной из первых трансферных целей после прихода в команду нового главного тренера Рубена Аморима. Ранее ряд источников заявляли, что Родриго недоволен своим статусом в клубной иерархии «Реала».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола

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