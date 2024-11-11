«Ленивый придурок». Пирс Морган жёстко высказался о Хаверце после игры «Челси» — «Арсенал»

Британский журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган прокомментировал ничью лондонцев в дерби с «Челси» во вчерашнем матче АПЛ (1:1), в частности высказавшись об игре немецкого форварда Кая Хаверца и проблемной позиции в атаке.

«Хаверц, ты ленивый придурок. Абсолютно стопроцентные моменты не реализовываешь. Боже, нам очень нужен настоящий нападающий. Почему Артета этого не видит?

Позитивный момент: «Арсенал» уже играл на выезде с «Сити», «Челси», «Тоттенхэмом», «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» — самая сложная серия матчей среди всех топ-клубов — и набрал 8 из 15 очков, победив в двух матчах, дважды сыграв вничью и проиграв один раз.

К январю мы можем оказаться в лучшей ситуации. И если мы подпишем топового нападающего, то…» – написал Морган в на своей странице в соцсети Х.

Напомним, счёт в матче открыл вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли во втором тайме, однако победу лондонцы удержать не смогли — ударом из-за пределов штрафной португалец Педру Нету спас для «Челси» ничью.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Арсенал» располагается на четвёртой строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 28 очков.

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