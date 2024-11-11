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Игрок «Динамо» Карраскаль: не считаю нашей главной проблемой, что много пропускаем

Игрок «Динамо» Карраскаль: не считаю нашей главной проблемой, что много пропускаем
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о большом количестве пропущенных голов у москвичей.

«Я не считаю нашей главной проблемой, что много пропускаем. Иногда нам не хватает концентрации. Просто есть моменты, которые надо подтянуть, чтобы меньше пропускать. Самое главное — не терять концентрацию и быстро реагировать на действия соперника.

Личка на это спокойно реагирует, с уважением к нам. Ключ к успеху — оставаться командой в любых моментах. Марцел помогает нам исправлять ошибки, мы должны его слушать и улучшать игру», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы РПЛ с 30 очками.

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