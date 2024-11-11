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Карраскаль оценил шансы московского «Динамо» выиграть чемпионат России

Карраскаль оценил шансы московского «Динамо» выиграть чемпионат России
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о шансах клуба выиграть РПЛ.

«В чемпионате повысилась конкуренция, но и в том сезоне было непросто. У нас хорошие шансы, надо концентрироваться на работе и наших целях. В конце чемпионата уже будем смотреть на результаты. Важно побеждать в каждом матче, набирать свои очки. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» — сильные соперники. «Локо» очень хорошо выглядит в этом сезоне», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Динамо» идёт четвёртым в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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