Артета — о составе «Арсенала»: последние восемь недель были кошмаром

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции после матча 11-го тура АПЛ с «Челси». заявил, что молится о здоровье своих игроков. Встреча закончилась с ничейным результатом (1:1).

«Я молюсь о том, чтобы у нас была полностью готовая к игре команда. Чтобы они были здоровы и находились в хорошей форме, потому что последние восемь недель были кошмаром», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, «Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Арсенал» располагается на четвёртой строчке, заработав также 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 28 очков.