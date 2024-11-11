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Артета — о составе «Арсенала»: последние восемь недель были кошмаром

Артета — о составе «Арсенала»: последние восемь недель были кошмаром
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции после матча 11-го тура АПЛ с «Челси». заявил, что молится о здоровье своих игроков. Встреча закончилась с ничейным результатом (1:1).

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мартинелли – 60'     1:1 Нету – 70'    

«Я молюсь о том, чтобы у нас была полностью готовая к игре команда. Чтобы они были здоровы и находились в хорошей форме, потому что последние восемь недель были кошмаром», — приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, «Челси» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Арсенал» располагается на четвёртой строчке, заработав также 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 28 очков.

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