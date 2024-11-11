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Появился чёткий кадр ноги Левандовского в моменте с отменённым голом «Реалу Сосьедад»

Появился чёткий кадр ноги Левандовского в моменте с отменённым голом «Реалу Сосьедад»
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Вчера, 10 ноября, состоялся матч 13-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». На 13-й минуте форвард каталонской команды Роберт Левандовски забил гол, который вскоре был отменён из-за положения «вне игры». Эпизод вызвал массовые споры, в том числе и со стороны главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Бекер – 33'    

Позже Бобби Адмири, один из известных фанатов, в соцсети Х опубликовал чёткий кадр ноги Левандовского в моменте с передачей. На детальном разборе похоже, что носок стопы поляка находится до окончания носка стопы защитника соперников Найефа Агера. Некоторые СМИ растиражировали данный снимок с заголовками о том, что арбитры перепутали ноги футболистов при просмотре VAR, лишив «Барселону» гола. Другие же пишут о том, что арбитры приняли верное решение.

Фото: Соцсети Бобби Адмири

Фото: Соцсети Бобби Адмири

«Барселона» прервала победную серию в чемпионате Испании из четырёх матчей, однако по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая идущий на втором месте «Реал» на шесть очков.

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