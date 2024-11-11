Скандальное поражение «Барселоны», Синнер обыграл де Минора. Главное к утру

«Барселона» неожиданно проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 13-го тура чемпионата Испании со скандально отменённым голом своего форварда Роберта Левандовского, итальянский теннисист, лидер рейтинга ATP Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора в первом матче Итогового турнира ATP — 2024, российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил редкое клубное достижение, которое покорялось лишь двоим в истории. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».