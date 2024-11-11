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11 ноября главные новости спорта, трансферы, результаты футбольных матчей, результаты тенниса, НХЛ

Скандальное поражение «Барселоны», Синнер обыграл де Минора. Главное к утру
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«Барселона» неожиданно проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 13-го тура чемпионата Испании со скандально отменённым голом своего форварда Роберта Левандовского, итальянский теннисист, лидер рейтинга ATP Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минора в первом матче Итогового турнира ATP — 2024, российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил редкое клубное достижение, которое покорялось лишь двоим в истории. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 13-го тура Ла Лиги.
  2. Янник Синнер уверенно обыграл Алекса де Минора на старте Итогового турнира ATP — 2024.
  3. Капризов повторил редкое достижение. В истории «Миннесоты» такое удавалось лишь двоим.
  4. «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в лондонском дерби АПЛ.
  5. Голы Чинахова и Марченко не помогли «Коламбусу» обыграть «Анахайм».
  6. «Краснодар» не смог обыграть «Рубин» в матче 15-го тура РПЛ.
  7. «Интер» и «Наполи» не выявили победителя в матче 12-го тура Серии А.
  8. «Барселона» повторила личный статистический антирекорд в Ла Лиге за последние 10 лет.
  9. Голевой пас Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения в матче НХЛ с «Чикаго».
  10. Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица.
  11. Вступление Аморима на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» затягивается — ESPN.
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