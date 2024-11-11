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Squawkа назвала главного претендента на звание лучшего игрока АПЛ сезона на данный момент

Известный статистический портал Squawka представил рейтинг 10 претендентов на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025. На данный момент лидирует в рейтинге атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер. На второй строчке расположился египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Топ-10 игроков по версии Squawka:

Коул Палмер («Челси»). Мохамед Салах («Ливеруль»). Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Букайо Сака («Арсенал»). Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»). Деклан Райс («Арсенал»). Габриэл Магальянс («Арсенал»). Вильям Салиба («Арсенал»). Мартин Эдегор («Арсенал»). Филип Фоден («Манчестер Сити»).

Возглавляет турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 28 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 19 очками занимает лондонский «Челси».