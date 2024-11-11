Squawkа назвала главного претендента на звание лучшего игрока АПЛ сезона на данный момент
Известный статистический портал Squawka представил рейтинг 10 претендентов на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025. На данный момент лидирует в рейтинге атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер. На второй строчке расположился египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Топ-10 игроков по версии Squawka:
- Коул Палмер («Челси»).
- Мохамед Салах («Ливеруль»).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Букайо Сака («Арсенал»).
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
- Деклан Райс («Арсенал»).
- Габриэл Магальянс («Арсенал»).
- Вильям Салиба («Арсенал»).
- Мартин Эдегор («Арсенал»).
- Филип Фоден («Манчестер Сити»).
Возглавляет турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 28 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 19 очками занимает лондонский «Челси».
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