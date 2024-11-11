Тео Бонгонда: в первой части сезона «Спартак» потерял важные очки

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал первую часть сезона-2024/2025 для красно-белых.

«Как по мне, в первой части сезона мы сыграли много хороших игр, но потеряли некоторые очки, которые были важными. Для меня это не значит играть хорошо — нужно выигрывать игры. Футбол — это момент. Мы должны им пользоваться, чтобы закончить оставшуюся часть сезона до паузы хорошо. Затем увидим, что будет во второй части», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам 15 игр московская команда занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ.