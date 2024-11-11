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Тренер «Челси» Мареска заявил, что его команда будет выигрывать в матчах с топ-клубами АПЛ

Тренер «Челси» Мареска заявил, что его команда будет выигрывать в матчах с топ-клубами АПЛ
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после матча 11-го тура АПЛ с «Арсеналом», который закончился с ничейным результатом (1:1), заявил, что его команда может побеждать в играх с лучшими командами Англии.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мартинелли – 60'     1:1 Нету – 70'    

«Я много раз спрашивал: как вы думаете, заслужили ли мы проиграть «Ливерпулю»? Нет.

Мы отстаём от «Ливерпуля», «Сити» и «Арсенала», но «Челси» — один из крупнейших клубов в мире, и нам нужно стараться выигрывать матчи. Мы стараемся конкурировать, и очень скоро мы будем побеждать в матчах с такими командами», — приводит слова Марески ESPN.

Напомним, по итогам 11 игр «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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