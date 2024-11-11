Тренер «Челси» Мареска заявил, что его команда будет выигрывать в матчах с топ-клубами АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после матча 11-го тура АПЛ с «Арсеналом», который закончился с ничейным результатом (1:1), заявил, что его команда может побеждать в играх с лучшими командами Англии.

«Я много раз спрашивал: как вы думаете, заслужили ли мы проиграть «Ливерпулю»? Нет.

Мы отстаём от «Ливерпуля», «Сити» и «Арсенала», но «Челси» — один из крупнейших клубов в мире, и нам нужно стараться выигрывать матчи. Мы стараемся конкурировать, и очень скоро мы будем побеждать в матчах с такими командами», — приводит слова Марески ESPN.

Напомним, по итогам 11 игр «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.