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Черданцев отреагировал на спорный эпизод матча «Зенита» с «Ахматом»

Черданцев отреагировал на спорный эпизод матча «Зенита» с «Ахматом»
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о спорном эпизоде матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом». Игра завершилась волевой победой санкт-петербургской команды со счётом 2:1.

Напомним, на 34-й минуте игроки «Ахмата» создали опасный момент с углового. Отмечается, что в момент борьбы в штрафной мяч мог попасть в руку форварду «Зенита» Маттео Кассьерре и защитнику «Ахмата» Антону Швецу.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Адамов – 2'     1:1 Мантуан – 9'     1:2 Кассьерра – 21'    
Удаления: Камилов – 90+5' / нет

«Все увлечённо вчера на ночь глядя смотрели этот момент. Вы что-то видите? Я вижу что Кассьерра стоит спиной к мячу, его точно не видит, а мяч попадает в руку то ли ему, то ли Швецу. Это явная и очевидная ошибка судьи? Конечно, нет. Это повод звать судью смотреть повтор? Нет. Потому что он ничего не разберёт на этом повторе. Почему не было других, этого я не знаю. Но именно по этой причине мы вчера, например, не стали показывать этот момент в «После футбола». Потому что понять ничего нельзя, и вы же, зрители, скажете, а как это вы показываете футбол, что у вас повтор такой кривой», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

После 15 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав девять очков.

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