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Игрок «Спартака» Рябчук: победа в дерби с ЦСКА очень важна, но это не 6 и не 8 очков

Игрок «Спартака» Рябчук: победа в дерби с ЦСКА очень важна, но это не 6 и не 8 очков
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о победе красно-белых в дерби с ПФК ЦСКА. Игра 14-го тура РПЛ проходила 2 ноября и завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0. Рябчук отметил, что победа очень важна, но она принесла три очка, как и в любом другом матче. Поэтому красно-белые, считает игрок, должны побеждать во всех встречах.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Конечно, победа в дерби с ЦСКА для нас очень важна, но это только три очка. Не шесть и не восемь. Мы должны продолжать так в каждой игре. Дерби, не дерби, должны выигрывать всё», — сказал Олег Рябчук в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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