Игрок «Спартака» Рябчук: победа в дерби с ЦСКА очень важна, но это не 6 и не 8 очков
Поделиться
Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о победе красно-белых в дерби с ПФК ЦСКА. Игра 14-го тура РПЛ проходила 2 ноября и завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0. Рябчук отметил, что победа очень важна, но она принесла три очка, как и в любом другом матче. Поэтому красно-белые, считает игрок, должны побеждать во всех встречах.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Конечно, победа в дерби с ЦСКА для нас очень важна, но это только три очка. Не шесть и не восемь. Мы должны продолжать так в каждой игре. Дерби, не дерби, должны выигрывать всё», — сказал Олег Рябчук в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2024
-
10:20
-
09:58
-
09:47
-
09:29
-
09:20
-
09:20
-
09:05
-
09:02
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:26
-
08:25
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:19
-
07:15
-
07:01
-
06:39
-
06:30
-
06:10
-
05:55
-
05:40
-
04:59
-
04:56
-
04:46
-
04:39
-
04:20
-
03:58
-
03:46
-
03:40
-
03:39
-
03:18
-
02:56