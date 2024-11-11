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Карраскаль: Кордоба — мой друг. Классно, что в РПЛ собралось столько колумбийцев!

Карраскаль: Кордоба — мой друг. Классно, что в РПЛ собралось столько колумбийцев!
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал о дружбе с форвардом «Красноадра» Джоном Кордобой и другими колумбийцами из Российской Премьер-Лиги.

«Мы друзья с Кордобой. Много времени проводим с ним в сборной, пересекаемся в России, часто общаемся. Но с Кастаньо, Барриосом, Кассьеррой у меня тоже хорошие отношения. Классно, что столько колумбийцев собралось в РПЛ!» — сказал Хорхе Карраскаль в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент «Динамо» с Карраскалем в составе идёт четвёртым в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар», за который играет Кордоба.

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