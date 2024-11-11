Президент «Ростова» Арутюнянц: эмоции после «Химок» хорошие, положительные

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками».

— Эмоции после «Химок» хорошие, положительные.

— Что не получалось до этого? Общались ли с Валерием Георгиевичем?

— Я не могу сказать, что были какие-то ошибки. Много общаемся с Карпиным. Но все вопросы лучше к тренерскому штабу. Они разбирают игру, они исправляют ошибки. Это их вопросы, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Химками» состоялся в субботу, 9 ноября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Роман Сафьян (Москва). «Ростов» обыграл «Химки» со счётом 3:1. После 15 матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.