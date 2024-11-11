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«Спартак» готов разорвать контракт с Жозе в декабре — источник

«Спартак» готов разорвать контракт с Жозе в декабре — источник
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Московский «Спартак» готов рассмотреть вариант разрыва контракта с нападающим Виллианом Жозе в декабре. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, финальное решение должен принять главный тренер команды Деян Станкович. Именно серб определит дальнейшую судьбу бразильского футболиста в клубе. Ранее испанские СМИ сообщали об интересе к Виллиану Жозе со стороны «Лас-Пальмаса». Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. За 11 матчей в составе «Спартака» во всех турнирах он забил один гол. До перехода в команду Деяна Станковича бразилец практически всю карьеру выступал за испанские клубы.

«Спартак» после 15 туров РПЛ занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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