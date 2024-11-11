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Александр Максименко высказался об ошибке защитника в матче «Брюгге» — «Астон Вилла»

Александр Максименко высказался об ошибке защитника в матче «Брюгге» — «Астон Вилла»
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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался об ошибке защитника в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы между «Брюгге» и «Астон Виллой».

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Ванакен – 52'    

«Эпизод с пенальти в матче «Брюгге» — «Астон Вилла» видел. Не буду судить, чья это ошибка. Такое редко случается (смеётся). Это было неожиданно. У меня нет страха, что мои защитники меня так не поймут (улыбается)», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Брюгге» и «Астон Виллой» состоялся 6 ноября. Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслуживала израильская бригада арбитров, которую возглавил Орель Гринфилд (Израиль). «Брюгге» одержал победу со счётом 1:0.

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