Александр Максименко высказался об ошибке защитника в матче «Брюгге» — «Астон Вилла»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался об ошибке защитника в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы между «Брюгге» и «Астон Виллой».

«Эпизод с пенальти в матче «Брюгге» — «Астон Вилла» видел. Не буду судить, чья это ошибка. Такое редко случается (смеётся). Это было неожиданно. У меня нет страха, что мои защитники меня так не поймут (улыбается)», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Брюгге» и «Астон Виллой» состоялся 6 ноября. Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслуживала израильская бригада арбитров, которую возглавил Орель Гринфилд (Израиль). «Брюгге» одержал победу со счётом 1:0.