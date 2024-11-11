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Карраскаль: для меня все матчи эмоциональные, но с ЦСКА был больше взволнован

Карраскаль: для меня все матчи эмоциональные, но с ЦСКА был больше взволнован
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал об эмоциональном восприятии матчей со своей бывшей командой — ПФК ЦСКА.

«Для меня игра с ЦСКА была просто матчем. Все матчи, в которых я играю, для меня эмоциональные. Тут я был, может, немного больше взволнован, поскольку раньше играл за ЦСКА. Когда есть такая связь с двумя командами, эмоций на поле особенно много», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Динамо» идёт четвёртым в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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