Игрок «Акрона» Хубулов: «Спартак» не удивил — они всегда играют в своём атакующем стиле

Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:4).

«В первом тайме начали играть слишком низко, нужно было встречать соперника выше. Так как мы слишком низко встречали «Спартак» при отборе мяча, не смогли быстро убегать в контратаки. «Спартак» не удивил — они всегда играют в своём стиле: атакующий и комбинационный футбол, быстрые стенки и взаимодействия. У них хорошо получалось входить через центр. Мы чуть не успевали и оказывались в полупозициях», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.