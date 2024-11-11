Игрок «Акрона» Хубулов: «Спартак» не удивил — они всегда играют в своём атакующем стиле
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Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:4).
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28' 2:0 Угальде – 58' 3:0 Бонгонда – 63' 4:0 Угальде – 74'
Удаления: нет / Бакаев – 86'
«В первом тайме начали играть слишком низко, нужно было встречать соперника выше. Так как мы слишком низко встречали «Спартак» при отборе мяча, не смогли быстро убегать в контратаки. «Спартак» не удивил — они всегда играют в своём стиле: атакующий и комбинационный футбол, быстрые стенки и взаимодействия. У них хорошо получалось входить через центр. Мы чуть не успевали и оказывались в полупозициях», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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