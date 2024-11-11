Максим Деменко: если «Краснодар» хочет быть чемпионом, нужно укрепляться

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о «Краснодаре», который ведёт борьбу за чемпионский титул в РПЛ сезона-2024/2025.

«За прошедшие полсезона можно только порадоваться за «Краснодар». До чемпионата многие говорили, что у команды достаточно мало приобретений, а «Зенит» выглядит очень хорошо. Но в итоге мы увидели другую картину по отношению к «Краснодару». У команды неплохой состав и есть ребята, которыми можно усилить игру. Но если «Краснодар» столкнётся с проблемами с Кордобой или Сперцяном, то клубу надо искать замену. Если команда хочет быть чемпионом, то в любом случае нужно укрепляться», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.