Козлов — о матче с «Рубином»: «Краснодару» надо своё забивать, а не винить судью

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

— Есть ли вопросы по судейству в течение всего сезона? Многие клубы недовольны работой арбитров.

— Претензий нет. Арбитры компетентные. Решения на поле принимают они, а не тренеры или футболисты. У нас есть моменты, нам надо самим их забивать, а не винить в чём‑то судью. Это неправильно, — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Рубином» состоялся накануне, 10 ноября. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва). Итоговый результат — 1:1. После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Краснодар» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 37 очков.