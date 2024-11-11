Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: недоволен результатом посещаемости матча с «Пари НН»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: недоволен результатом посещаемости матча с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о посещаемости матчей с участием бело-голубых. Он недоволен текущими показателями.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

—На матче с «Пари НН» было менее 8 тысяч.
— Это плохо.

— На игре «Локо» — «Факел» было менее 8 тысяч. Параллельно игрался матч Медиалиги в Питере, где собралось около 30 тысяч болельщиков. Катастрофа для РПЛ. Что стоит поменять?
— Наш матч с «Пари НН» сильно выбивается из нашей статистики, я недоволен результатом посещаемости. Есть ряд причин — начиная с того, что у нас серия матчей, три подряд за девять дней, и зритель выбирает, на какие пойти, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, матч 15-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Динамо» состоялся в субботу, 9 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Павел Шадыханов (Москва). «Динамо» обыграло «Пари НН» со счётом 3:1. После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, где команда проведёт зимние сборы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android