Гендиректор «Динамо» Пивоваров: недоволен результатом посещаемости матча с «Пари НН»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о посещаемости матчей с участием бело-голубых. Он недоволен текущими показателями.

—На матче с «Пари НН» было менее 8 тысяч.

— Это плохо.

— На игре «Локо» — «Факел» было менее 8 тысяч. Параллельно игрался матч Медиалиги в Питере, где собралось около 30 тысяч болельщиков. Катастрофа для РПЛ. Что стоит поменять?

— Наш матч с «Пари НН» сильно выбивается из нашей статистики, я недоволен результатом посещаемости. Есть ряд причин — начиная с того, что у нас серия матчей, три подряд за девять дней, и зритель выбирает, на какие пойти, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, матч 15-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Динамо» состоялся в субботу, 9 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Павел Шадыханов (Москва). «Динамо» обыграло «Пари НН» со счётом 3:1. После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 15 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.