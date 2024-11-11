Карраскаль: никаких проблем у колумбийцев с дисциплиной нет

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль заявил, что у его соотечественников нет проблем с дисциплиной. По его словам, колумбийцы всегда сконцентрированы на работе — они знают, чего хотят.

— У бразильцев часто хромает дисциплина. Колумбийцы этому подвержены?

— Нет-нет. Мы сконцентрированы на работе. Никаких проблем с дисциплиной нет. Мы всегда знаем, чего хотим. Без дисциплины ты не сможешь играть на таком высоком уровне, как сборная, — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появлялась информация, что ЦСКА отказался от Карраскаля из-за проблем с дисциплиной — футболист не отрабатывал в обороне, несмотря на требования тренерского штаба.