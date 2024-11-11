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Кечинов высказался о результатах «Спартака» по итогам первого круга РПЛ

Кечинов высказался о результатах «Спартака» по итогам первого круга РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о результатах московского клуба по итогам первого круга РПЛ. Красно-белые занимают пятое место в таблице РПЛ.

«Мы помним, что «Спартак» перед каждым сезоном ставит самые высокие задачи. Может быть, в этом сезоне не было речи о чемпионстве, но попасть в двойку или в тройку точно. Любой другой результат считается неудовлетворительным. Чистое пятое место — пока промежуточный результат. Второй круг РПЛ впереди. Будем надеяться, что «Спартак» всё наверстает. Самое главное, чтобы была более стабильная игра, а результат в таком случае будет. Рассчитываем, что «Спартак» во втором круге выступит лучше, чем в первом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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