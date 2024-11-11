Кечинов высказался о результатах «Спартака» по итогам первого круга РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о результатах московского клуба по итогам первого круга РПЛ. Красно-белые занимают пятое место в таблице РПЛ.

«Мы помним, что «Спартак» перед каждым сезоном ставит самые высокие задачи. Может быть, в этом сезоне не было речи о чемпионстве, но попасть в двойку или в тройку точно. Любой другой результат считается неудовлетворительным. Чистое пятое место — пока промежуточный результат. Второй круг РПЛ впереди. Будем надеяться, что «Спартак» всё наверстает. Самое главное, чтобы была более стабильная игра, а результат в таком случае будет. Рассчитываем, что «Спартак» во втором круге выступит лучше, чем в первом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.