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Карраскаль отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-тренера ЦСКА Фоменко

Карраскаль отреагировал на критику в свой адрес со стороны экс-тренера ЦСКА Фоменко
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль отреагировал на критику со стороны бывшего тренера ПФК ЦСКА Олега Фоменко. Специалист заявлял, что колумбиец недорабатывал в обороне и не выполнял тренерских установок во времена игры за армейскую команду.

— Ты всегда полностью выкладываешься на поле?
— Да, всегда на сто процентов. Я очень люблю свою работу.

— А экс-тренер ЦСКА говорил, что ты недорабатывал в эпизодах.
— Если честно, не очень понимаю, что имеется в виду. Мне бы не хотелось говорить на эту тему, — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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