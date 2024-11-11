Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой заявил, что согласился бы стать спортивным директором «Спартака»

Александр Мостовой заявил, что согласился бы стать спортивным директором «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых. Он признался, что привык к частой смене сотрудников в московском клубе. Мостовой заявил, что согласился бы занять должность спортивного директора после ухода Амарала.

«А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке». Сейчас придёт кто-то ещё. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошёл, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу», – приводит слова Александра Мостового интернет-портал Metaratings.

Отметим, что Амарал отработал в «Спартаке» меньше одного года. О его увольнении было официально объявлено 10 ноября.

Материалы по теме
Амаралу в «Спартаке» не дали даже года. Что дальше?
Амаралу в «Спартаке» не дали даже года. Что дальше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android