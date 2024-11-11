Александр Мостовой заявил, что согласился бы стать спортивным директором «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора красно-белых. Он признался, что привык к частой смене сотрудников в московском клубе. Мостовой заявил, что согласился бы занять должность спортивного директора после ухода Амарала.

«А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке». Сейчас придёт кто-то ещё. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора. В футболе же много денег крутится. Я бы пошёл, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу», – приводит слова Александра Мостового интернет-портал Metaratings.

Отметим, что Амарал отработал в «Спартаке» меньше одного года. О его увольнении было официально объявлено 10 ноября.