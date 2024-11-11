Дмитрий Булыкин сравнил «Локомотив» с «Аяксом»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин сравнил московский «Локомотив» с амстердамским «Аяксом».

«Для «Локомотива» эти полсезона являются очень положительным моментом. Многие говорили, что ушли опытные футболисты: Миранчук, Дзюба, Жемалетдинов и всё у команды посыплется. Но футбол показывает другое. Мне сейчас «Локомотив» напоминает «Аякс», где доверяют молодёжи и все раскрываются. Если посмотреть, то даже на скамейке запасных молодёжь готова выйти и показать хороший футбол. Намного круче, когда у тебя горящие и голодные глаза, чем когда у тебя есть легионер, которому самое главное — деньги на банковском счету.

«Локомотив» в первом круге показал, что наши критики оказались неправы. Команда доказывает игрой, новыми звёздами и количеством футболистов в сборной России. Я считаю, что наша сборная даже в такое время является лицом страны. «Локомотив» делает всё правильно. Хочется гордиться такими командами. Критики и люди, которые говорили, что с российскими футболистами невозможно показывать результат, теперь не могут ничего говорить. У них нет никаких оправданий. Помнится высказывание Владимира Владимировича Путина: «Лучше, когда играют много российских ребят». «Локомотив» — яркий пример, к которому надо стремиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.