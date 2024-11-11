Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: Рахимов разобрал лучшие качества «Краснодара» — с «Рубином» команда не раскрылась

Деменко: Рахимов разобрал лучшие качества «Краснодара» — с «Рубином» команда не раскрылась
Комментарии

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

«Я говорил, что «Краснодару» будет тяжело в Казани. Рашид Рахимов умеет настраивать свою команду на лидеров, хотя с другими командами у «Рубина» получается не так хорошо. Если бы Даку забил пенальти во вчерашней игре, то неизвестно, что вообще было бы. Матч по игре получился очень интересным. Рашид Рахимов всегда очень хорошо анализирует чужие команды — он разобрал лучшие качества «Краснодара», поэтому «быки» не раскрылись в полной степени. Ничья является неприятным результатом для «Краснодара», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Краснодар» прервал свою уникальную серию. Но не украли ли у лидера РПЛ победу?
«Краснодар» прервал свою уникальную серию. Но не украли ли у лидера РПЛ победу?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android