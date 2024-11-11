Деменко: Рахимов разобрал лучшие качества «Краснодара» — с «Рубином» команда не раскрылась

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался по итогам матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином».

«Я говорил, что «Краснодару» будет тяжело в Казани. Рашид Рахимов умеет настраивать свою команду на лидеров, хотя с другими командами у «Рубина» получается не так хорошо. Если бы Даку забил пенальти во вчерашней игре, то неизвестно, что вообще было бы. Матч по игре получился очень интересным. Рашид Рахимов всегда очень хорошо анализирует чужие команды — он разобрал лучшие качества «Краснодара», поэтому «быки» не раскрылись в полной степени. Ничья является неприятным результатом для «Краснодара», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.