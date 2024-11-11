Сёмин: сюрприз, что «Ахмат» находится на одном из последних мест в таблице РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива», «Мордовии», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался об игре и успехах «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ. Команда из Тольятти занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Особо никто из команд РПЛ положительно не удивил. Но, наверное, сюрприз, что «Ахмат» находится на одном из последних мест. Каждая команда выступает в свою силу. У нас такие же расклады, которые были перед сезоном. При этом для меня являются разочарованием те команды, которые находятся в последней четвёрке», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.