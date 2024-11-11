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Карраскаль рассказал, какие достижения считает самыми большими в своей карьере

Карраскаль рассказал, какие достижения считает самыми большими в своей карьере
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, какие достижения считает самыми большими в своей карьере. Также он высказался о своей футбольной мечте.

«Нет, для меня серебро на Кубке Америки — не самое большое достижение в карьере. С «Ривер Плейт» мы выигрывали чемпионат Аргентины, были и другие трофеи. Плюс с ЦСКА завоевал Кубок России. Я рад серебру Кубка Америки. Но мечта — первое место с Колумбией. Мы делаем всё для этого. Наша сборная — большая семья с хорошими игроками, которые уважают друг друга», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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