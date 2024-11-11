«Локомотив» начал переговоры с Тикнизяном о продлении контракта

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что руководство клуба начало переговоры о новом контракте с футболистом команды Наиром Тикнизяном.

«С Наиром Тикнизяном мы сейчас находимся в процессе переговоров по продлению контракта. Мы периодически начинаем и заканчиваем, находимся с командой в регулярном общении. Нет такого, что мы сделали предложение, а он думает. Мы общаемся. Это непростой момент в наших реалиях», — приводит слова Ульянова ТАСС.

Напомним, железнодорожники располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе у команды 34 очка за 15 матчей. Подопечные Михаила Галактионова одержали 11 побед, однажды сыграли вничью и три раза проиграли. На первом месте располагается «Краснодар», который заработал 36 очков после 14 матчей. Сегодня, 10 ноября, «быки» сыграют с «Рубином».