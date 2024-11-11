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Юрий Сёмин считает, что борьба за чемпионство в РПЛ будет между шестью командами

Юрий Сёмин считает, что борьба за чемпионство в РПЛ будет между шестью командами
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин считает, что борьба за чемпионство в текущем розыгрыше чемпионата России будет проходить между шестью командами.

«Никто не знает, получится ли у «Краснодара» исправить ошибки прошлого сезона и не терять очки во второй части чемпионата. Будет довольно большой интервал, где будет большая подготовительная работа. Очень многое будет зависеть от того, кто из тренеров лучше подготовит команду на вторую стадию чемпионата. «Зенит» с Семаком всегда лучше всех проводил вторую часть РПЛ. Благодаря Семаку после длинной зимней паузы «Зенит» представал другой командой. Думаю, ещё будет борьба за чемпионство между первыми шестью командами», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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