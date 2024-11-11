Игрок сборной Колумбии Карраскаль поделился эмоциями от матча с Аргентиной

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об игре своей национальной команды в финале Кубка Америки с Аргентиной. Турнир состоялся летом 2024 года. В финале аргентинцы обыграли Колумбию со счётом 1:0.

«До матча с Аргентиной был замечательный настрой. Мы серьёзно готовились к финалу. Думаю, по настрою мы были в состоянии противостоять игрокам Аргентины. Но, конечно, волнение тоже присутствовало — ведь мы боролись за свою страну. Эти эмоции ни с чем не сравнить. Перед игрой мы пели гимн со всей страной», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.