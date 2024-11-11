Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Колумбии Карраскаль поделился эмоциями от матча с Аргентиной

Игрок сборной Колумбии Карраскаль поделился эмоциями от матча с Аргентиной
Комментарии

Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об игре своей национальной команды в финале Кубка Америки с Аргентиной. Турнир состоялся летом 2024 года. В финале аргентинцы обыграли Колумбию со счётом 1:0.

«До матча с Аргентиной был замечательный настрой. Мы серьёзно готовились к финалу. Думаю, по настрою мы были в состоянии противостоять игрокам Аргентины. Но, конечно, волнение тоже присутствовало — ведь мы боролись за свою страну. Эти эмоции ни с чем не сравнить. Перед игрой мы пели гимн со всей страной», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Магии Месси я не ощутил». Как живётся в России колумбийскому лидеру «Динамо» Карраскалю
Эксклюзив
«Магии Месси я не ощутил». Как живётся в России колумбийскому лидеру «Динамо» Карраскалю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android