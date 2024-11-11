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Бобёр: опять в Самаре блещет Игорь Акинфеев — начал в 16 лет, так и продолжает

Бобёр: опять в Самаре блещет Игорь Акинфеев — начал в 16 лет, так и продолжает
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между самарской командой и ЦСКА. Армейцы в этой встрече одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

«Я считаю, что «Крылья Советов» не заслуживали поражения в матче с ЦСКА. Футболисты провели неплохой матч, но, к сожалению, когда должны были забивать, пропустили спорный гол. Было довольно спорное судейское решение. Но опять в Самаре блещет Игорь Акинфеев, вытаскивая ЦСКА. Как начал в свои 16 лет, так и продолжает это делать», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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