Защитник «Акрона» Фернандес: в матчах со «Спартаком» ошибки дорогого стоят

Футболист «Акрона» Роберто Фернандес подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы проиграли команде, которая очень хорошо себя проявила. У «Спартака» хорошие игроки. Мы допустили ошибки, а в таких играх они дорогого стоят. В первом тайме, учитывая уровень соперника, у нас не было шанса, чтобы забить. Во втором тайме уже было несколько моментов, но было сложно. Не могу сказать, почему у нас было так мало атак, так случается. Надо продолжать работать. Говоря о нашем положении в таблице, мы хорошая команда, но мне кажется, что мы могли бы быть немного выше», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.