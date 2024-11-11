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Защитник «Акрона» Фернандес: в матчах со «Спартаком» ошибки дорогого стоят

Защитник «Акрона» Фернандес: в матчах со «Спартаком» ошибки дорогого стоят
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Футболист «Акрона» Роберто Фернандес подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Мы проиграли команде, которая очень хорошо себя проявила. У «Спартака» хорошие игроки. Мы допустили ошибки, а в таких играх они дорогого стоят. В первом тайме, учитывая уровень соперника, у нас не было шанса, чтобы забить. Во втором тайме уже было несколько моментов, но было сложно. Не могу сказать, почему у нас было так мало атак, так случается. Надо продолжать работать. Говоря о нашем положении в таблице, мы хорошая команда, но мне кажется, что мы могли бы быть немного выше», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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