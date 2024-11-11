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Карраскаль: Месси — легенда, игрок, к которому относишься с уважением

Карраскаль: Месси — легенда, игрок, к которому относишься с уважением
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Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о легендарном аргентинце Лионеле Месси, с которым пересекался в финальном матче Кубка Америки. Тогда Аргентина переиграла Колумбию со счётом 1:0.

«Я впервые играл против Месси. Ничего такого я не почувствовал. Месси — легенда, игрок, к которому относишься с уважением. Но когда ты на поле, то сфокусирован только на своей работе. Понятно, что для многих из нас он идол, но в игре стараешься думать только о том, чтобы выложиться, принести победу своей команде, кто бы тебе ни противостоял», – сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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