Игрок «Амкала»: понимаю, почему сборной нужнее сыграть с Пакистаном, чем с Медиалигой

Игрок «Амкала» Артемий Неведомский, он же Forzorezor, высказался о возможном матче между сборными России и Медиалиги.

«Мне как участнику Медиалиги конечно, было бы интересно посмотреть на игру со сборной России. Но я понимаю, что им это нафиг не упало. И уважаю это. Понимаю, почему им нужнее сыграть даже со сборной Пакистана, чем с Медиалигой. Я всё это хаваю, у меня нет выбора», — сказал Неведомский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).