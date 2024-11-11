Олег Кононов: дерби ЦСКА — «Спартак» было отличным, а потасовки в футболе бывают

Известный российский специалист Олег Кононов высказался о прошедшем матче 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Я бы не сказал, что в дерби ЦСКА — «Спартак» становится меньше футбола. Игра на игру не приходится. Дерби тем и отличается, что команды борются, не уступают. Я как-то смотрел дерби «Милана» и «Интера», сравнивал с матчами, которые были раньше. Они постоянно играли таким образом: битвы, драки. Был очень серьёзный футбол, как по уровню игры, так и по накалу страстей.

Сейчас смотрел «Интер» — «Милан» и не увидел никаких страстей. Говорю за один матч. Абсолютно не понравился. Да, конечно, качество хорошее. Но именно страсти дерби не хватало. Они там обнимались друг с другом. Видно, что они дружат, — ведь один город. Дерби «Спартака» и ЦСКА было отличным. Почему нет? Мне понравилось. Стычки и потасовки в футболе бывают», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.