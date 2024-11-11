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Карраскаль: хотим вернуться со сборной Колумбии в США на ЧМ-2026

Карраскаль: хотим вернуться со сборной Колумбии в США на ЧМ-2026
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль заявил о желании сыграть на чемпионате мира — 2026. Турнир пройдёт в США. Карраскаль назвал поездку на этот мундиаль своей главной мечтой прямо сейчас.

«Конечно, хотим вернуться со сборной в США летом 2026-го. Мы находимся на хорошем уровне, так что посмотрим, какие у нас шансы.

ЧМ-2026 — главная профессиональная цель и мечта прямо сейчас. Колумбия сейчас хорошо подготовлена для этого вызова. Но для начала нужно пройти отбор. Будем идти к цели маленькими шажками», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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