Нахушев: позитивный момент, что при Николиче в составе ЦСКА появляется много молодых ребят

Экс-футболист Руслан Нахушев высказался об игре и результатах ЦСКА в этом сезоне.

«При Николиче в составе ЦСКА появляется много молодых ребят, которые показывают достаточно уверенный футбол. Говорилось, что Николич умеет хорошо работать с молодёжью, — в «Локомотиве» так и происходило. Это позитивный момент. Но не стал бы кого-то выделять из состава ЦСКА, потому что появились новые игроки и все футболисты притираются к требованиям нового тренера.

Николич — достаточно опытный специалист, который подправит какие-то нюансы, чтобы команда заиграла более динамично. Хотя отрезками ЦСКА очень нравился — команда показывала хороший футбол, на который приятно смотреть. Но всё опять упирается в результат, который мог быть лучше», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.